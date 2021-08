Attacco hacker nel Lazio, messi in vendita nel dark web 795 account della Regione (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel dark web, oggi, potrebbero essere acquistati ben 795 account della Regione Lazio. L’hacheraggio al sistema regionale che sta mettendo in crisi un portale consolidato nel tempo con tantissimi dati sensibili al suo interno. Va avanti da quasi una settimana il cyber Attacco che ha bloccato la Sanità – e non solo – regionale e più passano i giorni, più sembra che al peggio non ci sia fine. I dati sensibili contenuti nel portale adesso corrono il rischio di essere acquistati da chiunque, comprese le organizzazioni criminali che usano il deep web. Leggi anche: Attacco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelweb, oggi, potrebbero essere acquistati ben 795. L’hacheraggio al sistema regionale che sta mettendo in crisi un portale consolidato nel tempo con tantissimi dati sensibili al suo interno. Va avanti da quasi una settimana il cyberche ha bloccato la Sanità – e non solo – regionale e più passano i giorni, più sembra che al peggio non ci sia fine. I dati sensibili contenuti nel portale adesso corrono il rischio di essere acquistati da chiunque, comprese le organizzazioni criminali che usano il deep web. Leggi anche:...

Advertising

Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - repubblica : Attacco hacker, svolta nell'indagine: il pc violato non e' di un impiegato della Regione Lazio ma di un dipendente… - RegioneLazio : #Servizio provvisorio prenotazione prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino a riattivazione del sistema regio… - zazoomblog : Attacco hacker nel Lazio messi in vendita nel dark web 795 account della Regione - #Attacco #hacker #Lazio #messi - Dreamony2 : RT @04Carmen20: Nella #RegioneLazio sono talmente concentrati sull’attacco #Hacker che i consiglieri hanno trovato il tempo per aumentare l… -