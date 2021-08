Atletica, Olimpiadi Tokyo: Filippo Tortu prende in giro i britannici su Instagram. Chiellini a supporto della staffetta… (Di venerdì 6 agosto 2021) Filippo Tortu è stato uno dei grandi protagonisti nella staffetta 4×100 che oggi si è resa protagonista di qualcosa di incredibile, ovvero della vittoria dell’oro olimpico. Una prestazione pazzesca di Lorenzo Patta, Eseosa “Fausto” Desalu, Marcell Jacobs e Tortu. Il lombardo, in particolare, ricevuto il testimone da Desalu, con una progressione pazzesca ha bruciato allo sprint di un centesimo il quarto frazionista britannico, regalando al Bel Paese una gioia infinita. Un successo suggellato dal nuovo record nazionale di 37?50. Filippo ha voluto festeggiare poi su Instagram con un po’ di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)è stato uno dei grandi protagonisti nella staffetta 4×100 che oggi si è resa protagonista di qualcosa di incredibile, ovverovittoria dell’oro olimpico. Una prestazione pazzesca di Lorenzo Patta, Eseosa “Fausto” Desalu, Marcell Jacobs e. Il lombardo, in particolare, ricevuto il testimone da Desalu, con una progressione pazzesca ha bruciato allo sprint di un centesimo il quarto frazionista britannico, regalando al Bel Paese una gioia infinita. Un successo suggellato dal nuovo record nazionale di 37?50.ha voluto festeggiare poi sucon un po’ di ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - lVendemiale : Nel giorno della #4x100m e dell’incredibile quinto oro, bisognerebbe ricordarsi chi ha lavorato negli ultimi 10 ann… - VBorsi : RT @atleticaitalia: #atletica okay, è ancora parziale, mancano due giorni alla fine delle Olimpiadi ?? Ma questo, QUESTO, è il medagliere de… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi Atletica, mai così bene alle Olimpiadi: 5 ori per la prima volta - Sportmediaset Sport Mediaset Atletica, Olimpiadi Tokyo: Filippo Tortu prende in giro i britannici su Instagram. Chiellini a supporto della staffetta… Filippo Tortu è stato uno dei grandi protagonisti nella staffetta 4x100 che oggi si è resa protagonista di qualcosa di incredibile, ovvero della vittoria dell'oro olimpico. Una prestazione pazzesca di ...

Tokyo 2020, il mese del Rinascimento italiano (per ora nello sport) Un’estate scandita dai successi delle nostre atlete e dei nostri atleti, e non è ancora finita, possiamo ancora aumentare il nostro bottino: 10 ori, 10 argenti, 18 bronzi. Mai così bravi, mai così sup ...

Filippo Tortu è stato uno dei grandi protagonisti nella staffetta 4x100 che oggi si è resa protagonista di qualcosa di incredibile, ovvero della vittoria dell'oro olimpico. Una prestazione pazzesca di ...Un’estate scandita dai successi delle nostre atlete e dei nostri atleti, e non è ancora finita, possiamo ancora aumentare il nostro bottino: 10 ori, 10 argenti, 18 bronzi. Mai così bravi, mai così sup ...