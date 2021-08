Atalanta | l’annuncio di Gosens sul mercato che sorprende i tifosi

Leggi su serieanews

(Di venerdì 6 agosto 2021) Robin, esterno dell’, ha parlato del suo futuro e dell’interesse dei club esteri per il suo profilo. Robin, esterno dell’, nel corso della giornata di oggi è stato intervistato da Sport1 e ha parlato del suo futuro. Dopo la scorsa stagione di Serie A e l’esperienza vissuta in Euro2020, continua il periodo positivo per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.