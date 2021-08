Traffico Roma del 05-08-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto difficile la situazione sulla A1-napoli ilincolonnato trasud e Colleferro verso Napoli si è rovesciato un’auto che si passa solo su due corsie si consiglia In alternativa al uscita San Cesareo sulla diramazione diSud per proseguire poi sulla Casilina sino al rientro in autostrada Colleferro rallentamenti carreggiata opposta per i curiosi ed è trafficata inevitabilmente anche la via Casilina con rallentamenti tra Labico e Valmontone Ci spostiamo sulla Pontinain coda per lavori tra ...