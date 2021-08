Sguardo triste e braccia sui fianchi: cosa fa e come è diventato il ‘tifoso deluso’, l’uomo-meme più famoso del web (Di giovedì 5 agosto 2021) È diventato famoso nel 2019, quando è stato immortalato dalle telecamere durante la partita di cricket tra il Pakistan Cricket Board e l’Australia ICC Cricket, vinta dagli australiani per 41 punti. braccia sui fianchi ed espressione delusa per il risultato della sua squadra del cuore e in un attimo Mohammad Akhtar è diventato l’idolo del web. La sua immagine ha iniziato a circolare in rete e usata per una quantità infinita di meme. Da quel momento la vita di Mohamed – soprannominato “disappointed fan”, ovvero “fan deluso” – è cambiata, perché nel giro di pochi giorni la sua immagine è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Ènel 2019, quando è stato immortalato dalle telecamere durante la partita di cricket tra il Pakistan Cricket Board e l’Australia ICC Cricket, vinta dagli australiani per 41 punti.suied espressione delusa per il risultato della sua squadra del cuore e in un attimo Mohammad Akhtar èl’idolo del web. La sua immagine ha iniziato a circolare in rete e usata per una quantità infinita di. Da quel momento la vita di Mohamed – soprannominato “disappointed fan”, ovvero “fan deluso” – è cambiata, perché nel giro di pochi giorni la sua immagine è ...

Advertising

FilippoTurati5 : @alevarone Beh, dallo sguardo triste di Bubbolo preferisco non leggere il resoconto. Posso solo invitarlo, per l'en… - alone73x1 : A distanza di mesi, di rabbia, di ripetermi e ripetere di aver superato, il mio sguardo cade sulla sua foto nuovo d… - Sabrina83974462 : @Larenias_ Per me ha lo sguardo triste…. Ma nn da ora … già da un po’.. risate molto forzate non ha la luce bella che aveva negli occhi - Donatella1179 : @MaryMoSoLu Ciao Mary, cosa pensi sia della canzone sua dello sguardo (triste) di Francy.. - ele_cel : @CarlucciStef Manca lo sguardo triste -