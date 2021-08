Romero vola a Londra: «A Bergamo ho vissuto un anno importante, grazie a tutti» (Di giovedì 5 agosto 2021) Christian Romero è partito nel tardo pomeriggio di giovedì 5 agosto per la capitale inglese, venerdì ufficializzerà l’accordo con il Tottenham: il grazie all’Atalanta e alla città. Arriva Demiral, manca solo l’ufficialità. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Christianè partito nel tardo pomeriggio di giovedì 5 agosto per la capitale inglese, venerdì ufficializzerà l’accordo con il Tottenham: ilall’Atalanta e alla città. Arriva Demiral, manca solo l’ufficialità.

