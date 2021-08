Robot Aspirapolvere sempre più efficienti, dalla mappatura 3D alla scelta delle profumazioni (Di giovedì 5 agosto 2021) I migliori amici di una ragazza non sono i diamanti, come cantava Marilyn Monroe, ma i Robot Aspirapolvere che fanno tutto da soli! Che permettono di stare comodamente sdraiata sul divano a leggere un libro mentre loro fanno le pulizie. Robot Aspirapolvere (Adobe Stock)Dal primo modello uscito nel 2002, di strada ne è stata fatta tanta. I primi modelli di Robot Aspirapolvere aspiravano i pavimenti, sì, ma allo stesso tempo avevano una tecnologia che non consentiva di “prevedere ed evitare” gli ostacoli. Quindi ecco che ogni tanto si sentiva un “boom” del Robot ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) I migliori amici di una ragazza non sono i diamanti, come cantava Marilyn Monroe, ma iche fanno tutto da soli! Che permettono di stare comodamente sdraiata sul divano a leggere un libro mentre loro fanno le pulizie.(Adobe Stock)Dal primo modello uscito nel 2002, di strada ne è stata fatta tanta. I primi modelli diaspiravano i pavimenti, sì, ma allo stesso tempo avevano una tecnologia che non consentiva di “prevedere ed evitare” gli ostacoli. Quindi ecco che ogni tanto si sentiva un “boom” del...

gianvitocolajem : RT @iPhone_Italia: ECOVACS OZMO920: il robot aspirapolvere completo – RECENSIONE – IN OFFERTA - iPhone_Italia : ECOVACS OZMO920: il robot aspirapolvere completo – RECENSIONE – IN OFFERTA - StraNotizie : Mova Robot Aspirapolvere,2 in 1, Aspirazione 3000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Lavapavimenti, Batteria 5200 mAh, Scopa Elettri… - Scontiamolo : IN SCONTO: iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistem… - Erroriprezzo : #Offerta #Amazon Robot Aspirapolvere Mini, 6D Sensore di Collisione WiFi/App/Alexa Ricaricabile Automaticamente...… -