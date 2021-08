Pesci, Cancro e Scorpione: perché non li sopportiamo e perché rivalutarli (Di giovedì 5 agosto 2021) Avete presente i segni d’aria? Ecco, dimenticateli. Piu? che svolazzare da una festa all’altra, i segni d’acqua ovvero Pesci, Cancro e Scorpione preferiscono starsene nel loro piccolo spazio, isolarsi per conto proprio, senza il bisogno di parlare o darsi a chiunque, salvo pochi eletti. Chiusi a riccio, non manifestano quello che provano finche? non sbottano male al momento piu? inaspettato. Sono un caleidoscopio di emozioni diverse e spesso in contrasto con loro, e per capirli bisogna armarsi di buona volonta? e tatto, altrimenti arrivederci e grazie.? Scopriamoli insieme, tra croci e delizie:. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) Avete presente i segni d’aria? Ecco, dimenticateli. Piu? che svolazzare da una festa all’altra, i segni d’acqua ovvero Pesci, Cancro e Scorpione preferiscono starsene nel loro piccolo spazio, isolarsi per conto proprio, senza il bisogno di parlare o darsi a chiunque, salvo pochi eletti. Chiusi a riccio, non manifestano quello che provano finche? non sbottano male al momento piu? inaspettato. Sono un caleidoscopio di emozioni diverse e spesso in contrasto con loro, e per capirli bisogna armarsi di buona volonta? e tatto, altrimenti arrivederci e grazie.? Scopriamoli insieme, tra croci e delizie:.

Francescamaled1 : @scazzottate Io pesci asc cancro luna in pesci. Mi hai commossa ???? - hazdefenceless_ : la mia top 10 ariete cancro pesci acquario toro gemelli vergine capricorno scorpione leone (sono io) - ellettii : mi annoio quindi classifica dei segni zodiacali secondo me 1. scorpione 2. pesci 3. leone 4. aquario 5. bilancia… - goldenvfish : mi espongo pesci ascendente vergine con luna in cancro (mi sembra cancro non so) infp-t e bast #Tiziaparty -