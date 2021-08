Messi via dal Barcellona, la rottura clamorosa: «Troppi ostacoli» (Di giovedì 5 agosto 2021) «Lionel Messi non sarà più legato al Barcellona». Così, la società catalana ha annunciato in un comunicato che il fuoriclasse argentino non ha rinnovato con i blaugrana. Il sei volte pallone d’oro conclude così, dopo più di vent’anni, la sua permanenza a Barcellona. «Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi, con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, questo non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali». Il negoziato si sarebbe incagliato nel pomeriggio, arrivando così a un punto di non ritorno. «Entrambe le ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) «Lionelnon sarà più legato al». Così, la società catalana ha annunciato in un comunicato che il fuoriclasse argentino non ha rinnovato con i blaugrana. Il sei volte pallone d’oro conclude così, dopo più di vent’anni, la sua permanenza a. «Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo, con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, questo non può essere formalizzato a causa dieconomici e strutturali». Il negoziato si sarebbe incagliato nel pomeriggio, arrivando così a un punto di non ritorno. «Entrambe le ...

