Mariano Di Vaio sarà di nuovo papà | arriva il quarto figlio

vedovaanera : mariano di vaio produce un figlio all'anno incredibile l'umbria sarà presto ripopolata dai suoi figli - monia48334259 : RT @estanca7: In che senso c’è anche Mariano di Vaio al compleanno di Vacchi? Cioè ma c’è la festa del manzo li comunque #prelemi https://… - Erika24313542 : @estanca7 Mariano di Vaio bellissimo aspetta il 4 bambino stupenda meravigliosa famiglia la sua - rosegothics : Comunque c’è Mariano di vaio che ha appena annunciato che lui e la moglie aspettano un figlio ?? #prelemi - estanca7 : In che senso c’è anche Mariano di Vaio al compleanno di Vacchi? Cioè ma c’è la festa del manzo li comunque #prelemi -

Di Vaio sarà papà per la quarta volta: il tenero annuncio su Instagram Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci, genitori di tre maschi: Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah aspettano il quarto figlio. Mariano Di Vaio in questa calda estate 2021 che sta ... L'imprenditore, finito nella classifica di Forbes, ha dato l'annuncio della nuova gravidanza della moglie Eleonora Brunacci con un video su Instagram (6,3 milioni di follower) ... Mariano Di Vaio diventerà papà per la quarta volta. Ad annunciarlo è stato lo stesso influencer perugino, che con un tenero video ha ...