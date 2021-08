LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Manfredi Rizza prova l’impresa in finale!! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.40 Finale maschile kajak singolo, 200 metri: Lettonia: Akmens Spagna: Arevalo Gran Bretagna: Heath Ungheria: Totka Ungheria: Csizmadia Italia: Rizza Svezia: Menning Spagna: Craviotto 04.35 Tra poco ci sarà la finale uomini kajak singolo, 200 metri: con Rizza che prova l’impresa per ottenere una medaglia. 03.44 Tra un ora si riprenderà con le finali, dove si assegneranno anche le medaglie, sarà presente anche il nostro atleta azzurro Manfredi Rizza nella finale Kayak singolo 200 metri. 03.40 Passano in finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.40 Finale maschile kajak singolo, 200 metri: Lettonia: Akmens Spagna: Arevalo Gran Bretagna: Heath Ungheria: Totka Ungheria: Csizmadia Italia:Svezia: Menning Spagna: Craviotto 04.35 Tra poco ci sarà la finale uomini kajak singolo, 200 metri: concheper ottenere una medaglia. 03.44 Tra un ora si riprenderà con le finali, dove si assegneranno anche le medaglie, sarà presente anche il nostro atleta azzurronella finale Kayak singolo 200 metri. 03.40 Passano in finale ...

