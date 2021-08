Juve, Locatelli non si sblocca. Mendes offre Renato Sanches (Di giovedì 5 agosto 2021) La trattativa per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus non accenna a sbloccarsi. Il centrocampista vuole i bianconeri, ma il club di Agnelli fatica a trovare l’accordo con il Sassuolo. Gli emiliani chiedono 40 milioni di euro e non sono intenzionati a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, vogliono almeno l’obbligo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) La trattativa per il trasferimento di Manuelallantus non accenna arsi. Il centrocampista vuole i bianconeri, ma il club di Agnelli fatica a trovare l’accordo con il Sassuolo. Gli emiliani chiedono 40 milioni di euro e non sono intenzionati a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, vogliono almeno l’obbligo L'articolo

Advertising

forumJuventus : ?? [GdS] Juventus, è tempo di incontri ?? Si decide su Locatelli, poi via alle danze per il rinnovo di Dybala ??… - romeoagresti : L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #Juve” ?? - romeoagresti : Definito #KaioJorge, la #Juve ora vuole chiudere per #Locatelli. E il #Sassuolo inizia a ragionare su una valutazio… - junews24com : Locatelli aspetta la Juventus: intanto pubblica questo messaggio - FOTO - - RoNando82 : @Socios5501 La Juve ha ricapitalizzato e ha in piedi una trattativa dal 1948 per Locatelli. L'Atalanta venderà Rome… -