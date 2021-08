Islanda: tampone obbligatorio per tutti i viaggiatori, anche vaccinati (Di giovedì 5 agosto 2021) . Cosa bisogna sapere. Aumentano i contagi di coronavirus Sars-CoV-2 e tornano le restrizioni. Green pass obbligatori anche per locali, eventi e servizi e soprattutto tamponi. Nonostante il Green pass europeo che avrebbe dovuto agevolare i viaggi in Europa. La pandemia, purtroppo, non guarda in faccia a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 5 agosto 2021) . Cosa bisogna sapere. Aumentano i contagi di coronavirus Sars-CoV-2 e tornano le restrizioni. Green pass obbligatoriper locali, eventi e servizi e soprattutto tamponi. Nonostante il Green pass europeo che avrebbe dovuto agevolare i viaggi in Europa. La pandemia, purtroppo, non guarda in faccia a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

