Inter | il messaggio di Eriksen | «Torno in campo tra 4-5 mesi»

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen è tornato a Milano e ha lanciato un messaggio di fiducia ai suoi compagni di squadra. La bella notizia in casa Inter riguarda il ritorno a Milano di Christian Eriksen. Il fantasista danese si è recato in gran segreto alla Pinetina nelle scorse ore salutando la squadra, la dirigenza e il nuovo tecnico Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, Eriksen avrebbe detto una frase ai compagni: «Mi è andata bene… Tra quattro-cinque mesi tornerò a giocare».

