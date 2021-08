Inter, continua lo smantellamento: anche De Vrij può andare via (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ smantellamento Inter. Il club nerazzurro è in crisi dal punto di vista economico e ha bisogno di liquidità per salvare una condizione veramente drammatica dal punto vista economico. La situazione sembrava già compromessa dall’addio di Antonio Conte, nelle ultime settimane è ancora di più peggiorata. In primo luogo si è materializzata la cessione di Hakimi, l’ex Real Madrid si è trasferito al Psg per 70 milioni di euro. E’ quasi fatta anche per l’addio di Romelu Lukaku, il belga è pronto a trasferirsi al Chelsea per 130 milioni di euro, al calciatore un contratto fino al 2026 a 15 milioni a stagione. anche De ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 agosto 2021) E’. Il club nerazzurro è in crisi dal punto di vista economico e ha bisogno di liquidità per salvare una condizione veramente drammatica dal punto vista economico. La situazione sembrava già compromessa dall’addio di Antonio Conte, nelle ultime settimane è ancora di più peggiorata. In primo luogo si è materializzata la cessione di Hakimi, l’ex Real Madrid si è trasferito al Psg per 70 milioni di euro. E’ quasi fattaper l’addio di Romelu Lukaku, il belga è pronto a trasferirsi al Chelsea per 130 milioni di euro, al calciatore un contratto fino al 2026 a 15 milioni a stagione.De ...

Advertising

FBiasin : L’offerta ufficiale fatta dal #Chelsea all’#Inter per #Lukaku, al momento, resta quella di 100 milioni di euro più… - mauroterminator : Comunque tifare inter è una sofferenza continua. Si vince ogni 10 anni e non c’è mai un’estate tranquilla. Abbiamo… - Tafuro_Riccardo : @Inter @Chivu_Official Se continua la campagna di demolizione della squadra la primavera esordirà il 21 agosto contro il Genoa in serie a - sportli26181512 : Calciomercato Inter, prosegue la trattativa per Nandez e Nainggolan: Si continua a trattare con il Cagliari per il… - shesnotanyone_ : Minchia, @AlfredoPedulla mi ha bloccato perché ho scritto che l’ #Inter sia conciata male e c’è il rischio che gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter continua Calciomercato Inter, prosegue la trattativa per Nandez e Nainggolan ... ma va pur sempre eliminata se si vuole arrivare allo scopo; intanto Nandez continua ad allenarsi ... serve sistemare l'ingaggio (l' Inter darà un grosso contributo) e dall' Entella arriverà il giovane ...

La Juve si muove e Pjanic si avvicina Miralem ha anche altri estimatori (soprattutto l'Inter), però al suo procuratore già da un mese ha ... Allegri spinge per avere immediatamente Miralem visto che la coperta a centrocampo continua ad ...

Inter, Eriksen saluta i compagni ad Appiano: continua il recupero - Sportmediaset Sport Mediaset Inter, continua lo smantellamento: anche De Vrij può andare via E’ smantellamento Inter. Il club nerazzurro è in crisi dal punto di vista economico e ha bisogno di liquidità per salvare una condizione veramente drammatica dal punto vista economico. La situazione ...

Miuccia Prada e Raf Simons: come nascono le loro collezioni concettuali e scultoree Innovatori, imprevedibili, in sintonia con le contraddizioni del momento culturale. Qui parlano del processo di contaminazione che permea la nuova collezione Prada, qui interpretata da 4 attrici molto ...

... ma va pur sempre eliminata se si vuole arrivare allo scopo; intanto Nandezad allenarsi ... serve sistemare l'ingaggio (l'darà un grosso contributo) e dall' Entella arriverà il giovane ...Miralem ha anche altri estimatori (soprattutto l'), però al suo procuratore già da un mese ha ... Allegri spinge per avere immediatamente Miralem visto che la coperta a centrocampoad ...E’ smantellamento Inter. Il club nerazzurro è in crisi dal punto di vista economico e ha bisogno di liquidità per salvare una condizione veramente drammatica dal punto vista economico. La situazione ...Innovatori, imprevedibili, in sintonia con le contraddizioni del momento culturale. Qui parlano del processo di contaminazione che permea la nuova collezione Prada, qui interpretata da 4 attrici molto ...