Harley Queen è tornata Più dark che mai

(Di giovedì 5 agosto 2021) Halloween, i migliori make up e makover del cinema guarda le foto Da oggi Margot Robbie è di nuovo al cinema nei panni (e nel make-up) diQuinn. La protagonista di “The Suicide Squad – Missione suicida” lascia i codini in rosa azzurro per un trucco più drammatico giocato sui toni del rosso e del nero con la pelle bianchissima. Come nel fumetto originale. Margot Robbie, la nuova ...

L'Eco di Bergamo

... il letale cecchino anti - Superman e la signora poco raccomandabile dell'allegra brigata rimane sempre Margot Robbie con la sua, ormai unico punto fermo, fascinosamente folle come ...La sequenza di azione con al centroQuinn, nelle prime fasi della stesura della sceneggiatura, avrebbe dovuto usare Death on Two Legs dei. Nella versione finale del film, tuttavia, ci ...È nelle sale il film di James Gunn, con protagonisti i personaggi più cattivi della DC Comics, sequel e reboot, allo stesso tempo, del primo film del 2016 diretto da David Ayer. - Leggi tutto l'artico ...L'attrice americana interpreta il ruolo di una spietata assassina che, dopo essere stata avvelenata, ha solo 24 ore per vendicarsi e per salvarsi. Kate debutterà in streaming su Netflix il 10 settembr ...