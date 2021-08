Francia, l’annuncio di Macron: «Da settembre terza dose di vaccino anti-Covid per anziani e fasce più vulnerabili» (Di giovedì 5 agosto 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’intenzione di fornire dal prossimo settembre una terza dose del vaccino anti-Covid «ai più anziani e ai più fragili». La terza dose, almeno nelle intenzioni attuali, non verrà somministrata a tutti subito, ma sarà prioritariamente somministrata alle categorie più a rischio, ossia anziani e pazienti fragili. L’esecutivo francese, dopo aver comunicato che ormai il Paese di trova in piena «quarta ondata» a causa della variante Delta, sta cercando di ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Il presidente francese Emmanuelha annunciato l’intenzione di fornire dal prossimounadel«ai piùe ai più fragili». La, almeno nelle intenzioni attuali, non verrà somministrata a tutti subito, ma sarà prioritariamente somministrata alle categorie più a rischio, ossiae pazienti fragili. L’esecutivo francese, dopo aver comunicato che ormai il Paese di trova in piena «quarta ondata» a causa della variante Delta, sta cercando di ...

Advertising

zazoomblog : Francia l’annuncio di Macron: «Da settembre terza dose di vaccino anti-Covid per anziani e fasce più vulnerabili» -… - LorenzoPuliga : RT @calciomercatoit: ?? #PSG, cessioni per 180 milioni: l’annuncio in diretta - calciomercatoit : ?? #PSG, cessioni per 180 milioni: l’annuncio in diretta - tifi2112 : @EnricoLetta L’unica bella notizia che ci darai sarà l’annuncio del tuo definitivo ritorno in Francia -