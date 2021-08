Covid, prevista la chiusura dell’hotel no mask di San Candido. La deputata no vax Cunial: “No, è il mio domicilio da parlamentare” (Di giovedì 5 agosto 2021) Il resort Cavallino Bianco di San Candido (Bolzano), un quattro stelle superior nel centro storico della località turistica della alta val Pusteria, deve chiudere per 10 giorni per ripetuta inosservanza delle misure anti-Covid. Lo impone un’ordinanza del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. L’albergo perde in questo modo l’importante settimana di Ferragosto. Il provvedimento è stato emesso a causa delle ripetute inosservanze delle misure anti-Covid all’interno dell’albergo, dove nessun dipendente indossa la mascherina, come confermato dallo stesso proprietario, Hannes Kühebacher, che rivendica questa scelta: “L’estate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Il resort Cavallino Bianco di San(Bolzano), un quattro stelle superior nel centro storico della località turistica della alta val Pusteria, deve chiudere per 10 giorni per ripetuta inosservanza delle misure anti-. Lo impone un’ordinanza del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. L’albergo perde in questo modo l’importante settimana di Ferragosto. Il provvedimento è stato emesso a causa delle ripetute inosservanze delle misure anti-all’interno dell’albergo, dove nessun dipendente indossa la mascherina, come confermato dallo stesso proprietario, Hannes Kühebacher, che rivendica questa scelta: “L’estate ...

