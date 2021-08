Così Draghi piega Salvini sul green pass, e nella Lega scoppia il dissenso (Di giovedì 5 agosto 2021) Che di margini di manovra ce ne siano pochi, gli viene detto a ridosso della cabina di regia. E’ lì, all’ora di pranzo, che Matteo Salvini riceve la conferma che sì, la stretta sul green pass ci sarà, eccome. E Così, per uscire dal gorgo della sua stessa propaganda, detta alle agenzie una nota per rivendicare ciò che di fatto è già stato stabilito. E cioè che le limitazioni Legate al certificato vaccinale non valgano per gli studenti che tornano a scuola né per i clienti degli hotel che usufruiscono di bar e mense interne. D’altronde all’interno di Palazzo Chigi tutto procede senza intoppi: e infatti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) Che di margini di manovra ce ne siano pochi, gli viene detto a ridosso della cabina di regia. E’ lì, all’ora di pranzo, che Matteoriceve la conferma che sì, la stretta sulci sarà, eccome. E, per uscire dal gorgo della sua stessa propaganda, detta alle agenzie una nota per rivendicare ciò che di fatto è già stato stabilito. E cioè che le limitazionite al certificato vaccinale non valgano per gli studenti che tornano a scuola né per i clienti degli hotel che usufruiscono di bar e mense interne. D’altronde all’interno di Palazzo Chigi tutto procede senza intoppi: e infatti ...

Advertising

ilfoglio_it : Sino a pochi mesi fa l’Italia era considerata da buona parte dell’Europa il vero malato del continente. Oggi non è… - Ettore_Rosato : Soddisfazione per archiviazione definitiva di #Bonafede e le sue riforme. Ottimo lavoro del Presidente Draghi. Il s… - NicolaPorro : L’incontro a Palazzo Chigi, con la batosta di #Draghi all’ego di #Conte e il trucco dell’ex premier per non sembrar… - 1958Aldo : RT @spighissimo: Casomai uno si chiedesse perché spingessero così tanto per metterci Draghi... - Sole11266542 : @StaseraItalia dite a draghi che vada in vacanza così forse trova consulenti medici più preparati che lo possano illuminare..... -

Ultime Notizie dalla rete : Così Draghi La lettera di Draghi - Trichet a Berlusconi compie 10 anni ... Silvio Berlusconi, l'infame lettera firmata da Trichet e Draghi in cui si faceva richiesta di ... Il così detto popolo della sinistra gongolava per l'ipotesi della caduta del governo Berlusconi e non ...

Diretta conferenza stampa Green Pass/ Video: "Decreto e obbligo per evitare chiusure" Green Pass per evitare chiusure e per essere più liberi ": così spiega il Ministro della Salute Roberto Speranza , aprendo la conferenza stampa da Palazzo ... NON CI SARÀ DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA +++ ...

Sulla giustizia scontenta il M5s, sulla Rai Salvini. Così Draghi "surfa" tra gli opposti mugugni Il Foglio ... Silvio Berlusconi, l'infame lettera firmata da Trichet ein cui si faceva richiesta di ... Ildetto popolo della sinistra gongolava per l'ipotesi della caduta del governo Berlusconi e non ...Green Pass per evitare chiusure e per essere più liberi ":spiega il Ministro della Salute Roberto Speranza , aprendo la conferenza stampa da Palazzo ... NON CI SARÀIN CONFERENZA STAMPA +++ ...