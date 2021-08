Coronavirus | nelle Marche 197 positivi in 24 ore | tre province corrono Balzo dei ricoverati | sono 8 in più I numeri delle regioni

(Di giovedì 5 agosto 2021) ANCONA - Il numero dei ricoveri, per fortuna, non cresce ancora troppo (anche se oggi fa registrare un +8), ma anche ledevono fare i conti con l'aumento dei contagi Covid legati alla variante ...

Advertising

petergomezblog : Coronavirus, 6.619 nuovi casi e aumentano i ricoverati (+82) e ingressi in terapia intensiva (20). Nelle ultime 24… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4). A fronte di 36.583 tamponi effettuati, sono 678 i n… - infoitinterno : Coronavirus, Zaia: +779 positivi, + 1 decesso nelle 24 ore - infoitinterno : Covid oggi in Italia: bollettino Coronavirus del 5 agosto. Dati e contagi nelle regioni - FJacotin : RT @veneziana4: #coronavirus mio zio Emilio Vedova ha lasciato nelle mani di chi era convinto essere completamente sicuro la sua fondazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nelle

Il Sole 24 ORE

...almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido...Chi è iscritto al Servizio sanitario nazionale ed è stato vaccinato all'estero contro il,...ANCONA - Il numero dei ricoveri, per fortuna, non cresce ancora troppo (anche se oggi fa registrare un +8), ma anche le Marche devono fare i conti con l'aumento dei contagi Covid legati alla variante ...È partita l’operazione per vaccinare contro il Covid-19 le persone senza dimora. L’iniziativa vede insieme Comune di Milano, Terzo settore, Ats, Areu e Regione Lombardia. Il camper mobile coordinato d ...Sono 6.856 i nuovi casi e 21 i morti. Il tasso di positività torna sopra il 3%. Su anche ricoveri (+113) e terapie intensive (+2). Dalle regioni: in Sicilia 808 positivi, Lombardia +806, Veneto +779, ...