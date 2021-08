Comuni | Castelli | tempo fino a 15 settembre per approvare bilanci

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – “Diamoal 15, aipero preventivo e rendiconto d’esercizio. Stiamo facendo un lavoro molto importante con gli enti locali, supportando quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario. Questo differimento dei termini va visto proprio in questa ottica”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura, al termine della Conferenza Stato – Città e Autonomie locali. L’obiettivo – ha proseguito – è individuare soluzioni su misura. Ci sono realtà che si trovano ...

Advertising

IlMattinoFoggia : La viceministro @LaCastelliM5s dà respiro ai Comuni per approvare i bilanci: avranno tempo fino al #15settembre - Agenparl : [AGECO] COMUNI, BILANCI CASTELLI, “APPROVAZIONE BILANCI AL 15 SETTEMBRE” - - Agenparl : COMUNI, BILANCI CASTELLI, “APPROVAZIONE BILANCI AL 15 SETTEMBRE” - - simonesantilli_ : @jacopo_iacoboni E noi, ad Albano, ci stiamo prendendo tutti i rifiuti di Roma in una discarica chiusa da anni. Non… - Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Criticità finanziarie e gestionali dei Comuni. Viceministro Castelli a Palermo, Orlando: 'Segnale di attenzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni Castelli

Borsa Italiana

Così il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura, al termine della Conferenza ... C i sono realtà che si trovano oggettivamente in una situazione difficile, come iSiciliani. ...Del resto la qualita' della vita dei cittadini dipende dai servizi che iriescono ad erogare'. Cosi' il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura, al termine della Conferenza ...Laura Castelli, al termine della Conferenza Stato – Città e Autonomie locali. L’obiettivo – ha proseguito – è individuare soluzioni su misura. Ci sono realtà che si trovano oggettivamente in una ..."Il percorso della catechesi deve essere iniziazione, ovvero avviamento dei bambini e dei ragazzi alle quattro dimensioni della vita della Chiesa. Oggi emerge in maniera più che mai evidente come sia ...