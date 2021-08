Argento nella canoa (Rizza). Atletica, staffetta 4×100 in finale col quinto tempo (Di giovedì 5 agosto 2021) nella notte a Tokyo è arrivata la medaglia numero 32 per l’Italia, dopo che Paltrinieri ha conquistato la trentunesima. Il record è 36 medaglie, stabilito a Roma 1960. La medaglia – d’Argento – l’ha conquistata Manfredi Rizza nella canoa K1 200. Gara avvincente vinta dall’ungherese Sandor Totka al fotofinish. Secondo l’azzurro autore di un finale in crescendo. Nell’Atletica leggera è tornato in pista la medaglia d’oro dei 100 metri Marcell Jacobs secondo frazionista della staffetta azzurra. Ottima la prestazione del quartetto composto Lorenzo Patta, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021)notte a Tokyo è arrivata la medaglia numero 32 per l’Italia, dopo che Paltrinieri ha conquistato la trentunesima. Il record è 36 medaglie, stabilito a Roma 1960. La medaglia – d’– l’ha conquistata ManfrediK1 200. Gara avvincente vinta dall’ungherese Sandor Totka al fotofinish. Secondo l’azzurro autore di unin crescendo. Nell’leggera è tornato in pista la medaglia d’oro dei 100 metri Marcell Jacobs secondo frazionista dellaazzurra. Ottima la prestazione del quartetto composto Lorenzo Patta, ...

