“The Outsider”, la premiere su Facebook del controverso documentario (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 19 Agosto in diretta mondiale verrà trasmessa la prima del documentario “The Outsider” di Pamela Yoder e Steven Rosenbaum. Il documentario sulla costruzione del Museo dell’11 settembre a Manhattan, sarà distribuito esclusivamente attraverso la piattaforma social e disponibile solo per 12 ore. Ma come assistere alla premiere su Facebook? La premiere fissata su Facebook alle 8 di sera (costa est) sarà a pagamento e per potervi assistere basterà accedere tramite un apposito link. Il prezzo del ‘biglietto’ è fissato a 3.99 dollari. Dopo la Prima seguirà un momento di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 19 Agosto in diretta mondiale verrà trasmessa la prima del“The” di Pamela Yoder e Steven Rosenbaum. Ilsulla costruzione del Museo dell’11 settembre a Manhattan, sarà distribuito esclusivamente attraverso la piattaforma social e disponibile solo per 12 ore. Ma come assistere allasu? Lafissata sualle 8 di sera (costa est) sarà a pagamento e per potervi assistere basterà accedere tramite un apposito link. Il prezzo del ‘biglietto’ è fissato a 3.99 dollari. Dopo la Prima seguirà un momento di ...

La prima di The Outsider sarà solo in diretta Facebook AGI - Per la prima volta nella storia del cinema un distributore userà Facebook come 'premiere' di un film , come fosse il festival di Cannes o di Venezia. 'The Outsider', un controverso documentario sulla costruzione del museo dell'11 Settembre a Manhattan, verrà trasmesso in diretta il 19 agosto sulla piattaforma social e per poterlo vedere bisognerà ...

AGI - Per la prima volta nella storia del cinema un distributore userà Facebook come 'premiere' di un film , come fosse il festival di Cannes o di Venezia. 'The Outsider', un controverso documentario sulla costruzione del museo dell'11 Settembre a Manhattan, verrà trasmesso in diretta il 19 agosto sulla piattaforma social e per poterlo vedere bisognerà ...