Tenta di uccidere la figlia appena nata dopo il parto in casa: la drammatica scoperta nel Leccese (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una donna di 34 anni arrestata con l’accusa di aver Tentato di uccidere la figlia neonata dopo il parto in casa: la cronaca arriva da un Comune della provincia di Lecce e risalirebbe alla mattinata del 23 luglio scorso. La notizia è emersa oggi, a margine del provvedimento scattato a carico della giovane madre che ora risulterebbe indagata per Tentato omicidio. La piccola sarebbe stata poi abbandonata nel giardino della stessa abitazione. La 34enne avrebbe Tentato di uccidere la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una donna di 34 anni arrestata con l’accusa di averto dilaneoilin: la cronaca arriva da un Comune della provincia di Lecce e risalirebbe alla mattidel 23 luglio scorso. La notizia è emersa oggi, a margine del provvedimento scattato a carico della giovane madre che ora risulterebbe indagata perto omicidio. La piccola sarebbe stata poi abbandonel giardino della stessa abitazione. La 34enne avrebbeto dila ...

Advertising

sara_grimaldi : #Lecce, donna partorisce in casa, tenta di uccidere la figlia poi la abbandona in giardino -… - redazionetvsoap : Il cattivo della soap sarà in pericolo! #Braveandbeautiful #anticipazioni - cronaca_news : Martano (Lecce), partorisce in casa e tenta di uccidere la neonata: arrestata donna di 34 anni… - TeleAppula : #Mamma tenta di uccidere la #figlia #neonata, arrestata #4agosto #famiglia #violenze - BortoneMauro : RT @LecceSette: Shock a Martano: partorisce in casa e tenta di uccidere la neonata -