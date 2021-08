PlayStation Plus | calo degli abbonati ma Sony non è preoccupata

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nei risultati finanziari del primo trimestre di, che coprono i tre mesi terminati il ??30 giugno, la società ha riportato un totale diPSdi 46,3 milioni, registrando undi 1,3 milioni rispetto ai due trimestri più recenti. Stiamo parlando della prima volta che gli utenti dihanno registrato unsignificativo tra i trimestri durante questo periodo di tempo. Parlando in un webcast dopo la pubblicazione dei risultati, il direttore finanziario di, Hiroki Totoki, ha dichiarato: "Certo, 104 milioni non è un ...

PlayStation Plus si aggiorna ad agosto 2021 con l'arrivo di Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, Hunter's Arena: Legends e Tennis World Tour 2. PlayStation Plus vede l'arrivo ad agosto 20 ...Per la prima volta nella storia di PlayStation Plus, il numero degli abbonati è diminuito: si parla di un calo di ben 1,3 milioni rispetto a 3 mesi fa.