Nove fogli di via e 2 daspo Willy | l’attività di prevenzione estiva della polizia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel corso del mese di luglio, la Divisione anticrimineQuestura di Bergamo – nell’ambitoquotidiana attività di analisi delle segnalazioni delle volanti dell’Ufficiogenerale, del commissariato di Treviglio,squadra mobile, nonché delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio orobico – ha emesso 9di via obbligatorio da Bergamo e da altri comuni, nonché 9 avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti pericolosi, per lo più stazionanti nella zonastazione ferroviaria di Bregamo. Adottati anche 2 “...

La Questura ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento e stazionamento nei locali pubblici a Selvino per un 51enne «socialmente pericoloso» che aveva minacciato con una pistola giocattolo ...35 i provvedimenti emessi dal questore di Milano, che dall'inizio dell'anno in quest'area aveva già adottato cento misure di prevenzione ...