Lite finisce nel sangue nel Napoletano: uomo massacrato con tirapugni. Arrestati gli aggressori (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una Lite, scoppiata per futili motivi, è finita nel sangue a San Vitaliano, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno arrestato quattro persone per tentato omicidio in concorso e danneggiamento aggravato. I quattro, tra i 31 e i 46 e anni, in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

