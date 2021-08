Lamorgese in Libia. Immigrazione e sicurezza, interesse nazionale dell’Italia (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ministro dell’Interno italiano, Luciana Lamorgese, è stata ricevuta nella capitale della Libia, Tripoli, dal premier del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, e dall’omologo Khaled Mazen. La missione lampo segue quella del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, del 2 agosto — una visita con tappe a Tripoli, Bengasi e Tobruk. Lamorgese aveva già incontrato il 31 maggio a Roma l’omologo Mazen, durante la missione a Roma della delegazione del governo di unità nazionale della Libia guidata da Dabaiba. Il contatto è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ministro dell’Interno italiano, Luciana, è stata ricevuta nella capitale della, Tripoli, dal premier del governo di unità, Abdulhamid Dabaiba, e dall’omologo Khaled Mazen. La missione lampo segue quella del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione inter, Luigi Di Maio, del 2 agosto — una visita con tappe a Tripoli, Bengasi e Tobruk.aveva già incontrato il 31 maggio a Roma l’omologo Mazen, durante la missione a Roma della delegazione del governo di unitàdellaguidata da Dabaiba. Il contatto è ...

Advertising

AlAhrash7 : RT @ANSA_med: Migranti: Lamorgese in Libia, incontri con Dabaiba e Mazen. Ministro Interno vola a Tripoli | #ANSA - PietroLodi4 : Pensateci un po' se non è incredibile. L'on. @luigidimaio è stato 5 volte in missione in Libia, senza contare le… - Italia_Notizie : Crisi migranti, la ministra Lamorgese chiama la Ue e vola in Libia - serenel14278447 : RT @Corriere: Crisi migranti, Lamorgese chiama l’Ue e vola in Libia - Profilo3Marco : RT @Corriere: Crisi migranti, Lamorgese chiama l’Ue e vola in Libia -