I Talebani stanno vincendo la guerra grazie al Pakistan (e l’occidente fa finta di non vedere) (Di mercoledì 4 agosto 2021) I Talebani avanzano ogni giorno che passa verso Kabul e controllano sempre più territorio afgano, sì che si delinea sempre più un esito disastroso dei venti anni di intervento militare degli Stati Uniti, della Nato e dell’Italia, mentre la Russia e il Tagikistan ammassano truppe alla frontiera per arginare sconfinamenti. Ma, ancora e incredibilmente, gli Stati Uniti per primi e poi i loro alleati non prendono atto di una verità scomoda: il segreto primo del successo dei Talebani è nell’appoggio totale che dal 2001 hanno ricevuto dal Pakistan. Né George W. Bush, né Barack Obama, né Donald Trump e men che meno oggi Joe Biden hanno saputo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Iavanzano ogni giorno che passa verso Kabul e controllano sempre più territorio afgano, sì che si delinea sempre più un esito disastroso dei venti anni di intervento militare degli Stati Uniti, della Nato e dell’Italia, mentre la Russia e il Tagikistan ammassano truppe alla frontiera per arginare sconfinamenti. Ma, ancora e incredibilmente, gli Stati Uniti per primi e poi i loro alleati non prendono atto di una verità scomoda: il segreto primo del successo deiè nell’appoggio totale che dal 2001 hanno ricevuto dal. Né George W. Bush, né Barack Obama, né Donald Trump e men che meno oggi Joe Biden hanno saputo ...

