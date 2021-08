Green Pass, recuperare il codice Authcode: ora puoi farlo anche se non hai ricevuto l’SMS (Di mercoledì 4 agosto 2021) Siete a ridosso della partenza delle vacanze ma non avete ancora ricevuto Authcode per il Green Pass? Ecco come potete risolvere velocemente il problema. Green Pass al via (by Adobestock)Siamo a ridosso del bivio per combattere la variante Delta. Questa è la settimana clou delle partenze per le meritate vacanze, ma al tempo stesso dal 6 agosto partiranno tutte le limitazioni per l’accesso ai locali pubblici e ai mezzi di trasporto. Per muoversi serenamente sarà necessario avere il Green Pass, che dimostri il completamento della vaccinazione con le due ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Siete a ridosso della partenza delle vacanze ma non avete ancoraper il? Ecco come potete risolvere velocemente il problema.al via (by Adobestock)Siamo a ridosso del bivio per combattere la variante Delta. Questa è la settimana clou delle partenze per le meritate vacanze, ma al tempo stesso dal 6 agosto partiranno tutte le limitazioni per l’accesso ai locali pubblici e ai mezzi di trasporto. Per muoversi serenamente sarà necessario avere il, che dimostri il completamento della vaccinazione con le due ...

