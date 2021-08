Green pass al via ma restano i nodi di scuola e trasporti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Comincia l’era del Green pass e la Lega lo vuole già cancellare. Uno dei 913 emendamenti del Carroccio, presentati in commissione Affari sociali alla Camera relativi alla legge di conversione del decreto, prevede la totale soppressione dell’articolo 3, quello appunto che istituisce la carta verde. È la guerriglia di Matteo Salvini per tenere i riflettori sul partito «di lotta e di governo». Il ministro del Turismo Garavaglia detta i punti che la Lega (contraria all’obbligo vaccinale) chiede al premier: «Esenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Comincia l’era dele la Lega lo vuole già cancellare. Uno dei 913 emendamenti del Carroccio, presentati in commissione Affari sociali alla Camera relativi alla legge di conversione del decreto, prevede la totale soppressione dell’articolo 3, quello appunto che istituisce la carta verde. È la guerriglia di Matteo Salvini per tenere i riflettori sul partito «di lotta e di governo». Il ministro del Turismo Garavaglia detta i punti che la Lega (contraria all’obbligo vaccinale) chiede al premier: «Esenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

