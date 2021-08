Ex di Temptation Island fidanzata di Moraschini dell’Italbasket: ecco chi è (Di mercoledì 4 agosto 2021) RICCARDO Moraschini NON È PASSATO INOSSERVATO Ai Giochi delle Olimpiadi di Tokyo gareggia anche la squadra azzurra del basket. Alcuni dei giocatori, sono stati notati. Tra questi, c’è Riccardo Moraschini e di conseguenza anche la sua vita privata. ecco chi è la sua fidanzata conosciuta dal pubblico televisivo. A svelare la sua identità ci pensa Novella2000: Parliamo di Valeria Bigella. Vi ricordate di lei? Facendo un piccolo passo indietro (i fan delle due trasmissioni di Maria De Filippi ricorderanno), Valeria Bigella ha sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare Gianfranco Apicierni (postino poi di C’è Posta Per ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) RICCARDONON È PASSATO INOSSERVATO Ai Giochi delle Olimpiadi di Tokyo gareggia anche la squadra azzurra del basket. Alcuni dei giocatori, sono stati notati. Tra questi, c’è Riccardoe di conseguenza anche la sua vita privata.chi è la suaconosciuta dal pubblico televisivo. A svelare la sua identità ci pensa Novella2000: Parliamo di Valeria Bigella. Vi ricordate di lei? Facendo un piccolo passo indietro (i fan delle due trasmissioni di Maria De Filippi ricorderanno), Valeria Bigella ha sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare Gianfranco Apicierni (postino poi di C’è Posta Per ...

Advertising

SaCe86 : #GFVip 6, un discusso fidanzato di Temptation Island 9 è uno dei concorrenti del reality di Alfonso Signorini! - cri_lavit : @Fefeaxsaullo Commento da una che guarda temptation island. Non abbiamo nulla un comune. - alexudine : RT @moonshadow_369: Se si incazza e spacca tutto come un fidanzato qualunque a Temptation Island fa più che bene. #SenÇalKapimi - MondoTV241 : Temptation Island, Valentina Nulli Augusti: 'Tommaso è un bambino, proprio piccolo di testa'.… - lauramilla2021 : RT @moonshadow_369: Se si incazza e spacca tutto come un fidanzato qualunque a Temptation Island fa più che bene. #SenÇalKapimi -