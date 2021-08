Equals | su Prime Video in streaming da oggi

(Di mercoledì 4 agosto 2021), il film di Drake Doremus con Kristen Stewart e Nicholas Hoult, sbarca4 agosto 2021 insu Amazon, il romance fantascientifico diretto da Drake Doremus, sbarca4 agosto 2021 insu Amazonper tutti gli utenti abbonati al servizio. Il film vede protagonisti Nicholas Hoult e Kristen Stewart nel ruolo di due giovani che si innamorano in un mondo in cui le emozioni e il contatto fisico vengono considerati sintomi di un pericoloso virus. Nia e Silas sono due ...

è solo l'ultimo di tante novità in catalogo ad agosto 2021 su AmazonVideo, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult....La maschera di ferro The Kingdom Lunedì 2 agosto Un profilo per due Una promessa Mister Morgan Monster Martedì 3 agosto Pessime Storie (film originale AmazonVideo) Mercoledì 4 agosto...Equals, il film di Drake Doremus con Kristen Stewart e Nicholas Hoult, sbarca oggi 4 agosto 2021 in streaming su Amazon Prime Video. Equals, il romance fantascientifico diretto da Drake Doremus, sbarc ...Agosto sarà un mese particolarmente interessante per le uscite su Amazon Prime Video. La più chiacchierata è sicuramente Nove Perfetti Sconosciuti.