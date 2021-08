Energia | Antitrust sanziona Argos e Sentra Energia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso 13 procedimenti istruttori per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura dielettrica e gas sul mercato libero. In particolare, 11 procedimenti istruttori – avviati nei confronti di Enel, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti, E.On, Axpo e Audax – sono stati chiusi accettando gli impegni presentati dalle società mentre altri 2, nei confronti di...

... una ad Argos pari a 2.160.000 euro e una a Sentrapari a 250.000 euro. L'ha poi avviato 6 istruttorie nei confronti delle società Visitel, Enne, Ubroker, Bluenergy, Europe ...L'ha accettato gli impegni proposti dalle 11 società, anche in forza di un articolato ...che le società di vendita garantiscano chiarezza e completezza del prezzo di fornitura dell'...(Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso 13 procedimenti istruttori per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di ...L'Antitrust ha concluso 13 procedimenti istruttori per mancanza di trasparenza nella prospettazione di fornitura di energia elettrica e gas ...