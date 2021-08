Covid, quali Regioni rischiano di tornare in zona gialla prima di Ferragosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alcune Regioni sono ad un passo dalla zona gialla. E’ il caso della Sardegna che con un solo nuovo ingresso in terapia intensiva potrebbe presto finire nella fascia a rischio moderato. Anche la Liguria con 12 posti in terapia intensiva sfonda il tetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alcunesono ad un passo dalla. E’ il caso della Sardegna che con un solo nuovo ingresso in terapia intensiva potrebbe presto finire nella fascia a rischio moderato. Anche la Liguria con 12 posti in terapia intensiva sfonda il tetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ItalyinUK : La nuova ordinanza del Ministro della Salute riconosce la validità in Italia del certificato Covid NHS per le attiv… - sindacando : ??Quali sono gli esiti clinici tra vaccinati e non vaccianti che contraggono il virus? ??Lo studio mette il punto def… - Iotino : @valerio_santori Con quali soldi? Nessun sano di mente comprerebbe una società di calcio qs anni di Covid con ricav… - MarcoPellacani6 : RT @ChiodiDonatella: SICCOME CHE ALLA #REGIONELAZIO QUALCUNO VOLEVA FARSI UNA '#SEGA' VOI PER ORA NON VI FATE IL #VACCINO E mi scuso per l… - Domenic20508867 : RT @ChiodiDonatella: SICCOME CHE ALLA #REGIONELAZIO QUALCUNO VOLEVA FARSI UNA '#SEGA' VOI PER ORA NON VI FATE IL #VACCINO E mi scuso per l… -