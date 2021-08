Calciomercato Inter, chiuso un colpo per l’estate 2022 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il portiere dell’Ajax Andrè Onana avrebbe raggiunto l’accordo con l’Inter e firmato il pre contratto con il club nerazzurro L’Inter, in attesa di capire quale futuro attenderà Romelu Lukaku e che tipo di mercato potrà fare in questa sessione, ha già chiuso un colpo per la stagione 2022/23. Secondo France Football, infatti, André Onana avrebbe già firmato un pre contratto con i nerazzurri. Il portiere camerunense, in scadenza di contratto nel giugno 2022 con l’Ajax, arriverebbe a Milano a parametro zero, e raccoglierebbe di fatto l’eredità di Samir Handanovic. TUTTE LE NOTIZIE SUI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il portiere dell’Ajax Andrè Onana avrebbe raggiunto l’accordo con l’e firmato il pre contratto con il club nerazzurro L’, in attesa di capire quale futuro attenderà Romelu Lukaku e che tipo di mercato potrà fare in questa sessione, ha giàunper la stagione/23. Secondo France Football, infatti, André Onana avrebbe già firmato un pre contratto con i nerazzurri. Il portiere camerunense, in scadenza di contratto nel giugnocon l’Ajax, arriverebbe a Milano a parametro zero, e raccoglierebbe di fatto l’eredità di Samir Handanovic. TUTTE LE NOTIZIE SUI ...

