Borse europee toniche dietro Wall Street (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo la buona performance di Wall Street la vigilia. Sullo sfondo tuttavia restano le preoccupazioni legate alla diffusione della variante Delta che sta prendendo piede anche in Cina. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,185. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.811,8 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo la buona performance dila vigilia. Sullo sfondo tuttavia restano le preoccupazioni legate alla diffusione della variante Delta che sta prendendo piede anche in Cina. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,185. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.811,8 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con ...

