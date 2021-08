Attacco informatico, colpita anche Erg che parla comunque di “limitati disservizi”. Tra le possibili vittime anche altre aziende (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il gruppo Erg ha “registrato alcuni limitati disservizi all’infrastruttura Ict (Information and communication technology, ndr), attualmente in via di risoluzione, grazie anche all’immediata attivazione delle proprie procedure interne in materia di cybersecurity“. Lo comunica il gruppo “in merito alle odierne indiscrezioni di stampa circa attacchi hacker a istituzioni e aziende”. Nel comunicato “l’azienda conferma che tutti gli impianti sono correttamente in esercizio e non hanno subito alcuna interruzione, garantendo così l’operatività di business”. La società è la prima a rendere pubblico il suo seppur ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il gruppo Erg ha “registrato alcuniall’infrastruttura Ict (Information and communication technology, ndr), attualmente in via di risoluzione, grazieall’immediata attivazione delle proprie procedure interne in materia di cybersecurity“. Lo comunica il gruppo “in merito alle odierne indiscrezioni di stampa circa attacchi hacker a istituzioni e”. Nel comunicato “l’azienda conferma che tutti gli impianti sono correttamente in esercizio e non hanno subito alcuna interruzione, garantendo così l’operatività di business”. La società è la prima a rendere pubblico il suo seppur ...

