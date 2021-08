Ascolti Tv prima serata di ieri 3 Agosto 2021: ecco chi ha vinto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ascolti Tv di ieri 3 Agosto 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 3 Agosto per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021)Tv di: Ancheè stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 3per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza ...

Advertising

crisalidemalva : @kiaradiloona Sì, vediamo prima il budget. Prendiamo i profili con max 1000 follower e poi paghiamo un paio di twit… - CIAfra73 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #3agosto. Rai1 ridotta al lumicino in 1a e 2a serata a forza di 'monetizzare' sulla povera Carrà a un mese dalla… - VigilanzaT : #AscoltiTv #3agosto. Rai1 ridotta al lumicino in 1a e 2a serata a forza di 'monetizzare' sulla povera Carrà a un me… - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 3 Agosto 2021: ecco chi ha vinto - 11mici : RT @katia77523271: Conoscerti è stato come quando ascolti una canzone per la prima volta e capisci già che diventerà la tua preferita. -