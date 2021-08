Aprilia | “Siamo dei Carabinieri” Estraggono una pistola e rapinano una giovane donna

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’hanno costretta a consegnare la borsa e l’auto, mostrando un finto distintivo e minacciandola con una. E’ avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, ad, dove un 47enne e un 54enne sono stati tratti in arreso daidella locale sezione radiomobile del norm. I due si sono resi responsabili del reato di rapina aggravata in concorso. La rapina In particolare, i due uomini hanno costretto una, minacciandola con unae mostrandole un finto distintivo da carabiniere, a consegnargli l’autovettura e la borsa contenente € 500,00 in contanti. Le ...

