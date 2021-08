Xbox Game Pass, annunciati i nuovi giochi in arrivo questo mese (Di martedì 3 agosto 2021) Microsoft ha confermato la prossima serie di giochi che arriveranno su Xbox Game Pass per console, PC e xCloud. Per adesso la prima ondata contiene 10 giochi: vediamo insieme di cosa si tratta. Dal 5 agosto i giochi che saranno disponibili all'interno dell'abbonamento sono: Curse of the Dead Gods (cloud, console, PC), Dodgeball Academia (cloud, console, PC), Katamari Damacy Reroll (cloud, console, PC), Lumines Remastered (cloud, console, PC), Skate (console via EA Play), Skate 3 (cloud via EA Play) e Starmancer (PC). Il 12 agosto tocca a Art of Rally (cloud, console, PC), mentre il giorno ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) Microsoft ha confermato la prossima serie diche arriveranno super console, PC e xCloud. Per adesso la prima ondata contiene 10: vediamo insieme di cosa si tratta. Dal 5 agosto iche saranno disponibili all'interno dell'abbonamento sono: Curse of the Dead Gods (cloud, console, PC), Dodgeball Academia (cloud, console, PC), Katamari Damacy Reroll (cloud, console, PC), Lumines Remastered (cloud, console, PC), Skate (console via EA Play), Skate 3 (cloud via EA Play) e Starmancer (PC). Il 12 agosto tocca a Art of Rally (cloud, console, PC), mentre il giorno ...

