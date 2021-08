The Wayward Realms: un nuovo open world dagli autori di The Elder Scrolls (Di martedì 3 agosto 2021) Il fantasy in stile The Elder Scrolls rivive con due dei suoi più grandi e amati autori: ecco il nuovo titolo open world, The Wayward Realms Ted Peterson e Julian LeFay, due degli autori di The Elder Scrolls, sono ora al lavoro sul nuovo titolo fantasy open world, The Wayward Realms. L’ambizione dietro al progetto non manca, visto che già da ora i creatori lo chiamano “il nuovo grande GdR”. La mappa ... Leggi su tuttotek (Di martedì 3 agosto 2021) Il fantasy in stile Therivive con due dei suoi più grandi e amati: ecco iltitolo, TheTed Peterson e Julian LeFay, due deglidi The, sono ora al lavoro sultitolo fantasy, The. L’ambizione dietro al progetto non manca, visto che già da ora i creatori lo chiamano “ilgrande GdR”. La mappa ...

PlanetR7_ : The Wayward Realms è il nuovo "grande RPG" dagli autori di The Elder Scrolls - misteruplay2016 : The Wayward Realms è un RPG degli ex sviluppatori di The Elder Scrolls che si mostra in un primo trailer - GamingTalker : The Wayward Realms è un nuovo RPG open-world di ex sviluppatori di The Elder Scrolls