Riforma giustizia, via libera della Camera ma in maggioranza la tensione resta alta (Di martedì 3 agosto 2021) Il governo ottiene il tanto agognato ok dell'aula della Camera al disegno di legge delega di Riforma del processo penale prima della pausa estiva del Parlamento ma sul tema giustizia la tensione resta altissima nell'ampia maggioranza che sostiene Mario Draghi, che oggi si è divisa in più occasioni durante le votazioni sugli ordini del giorno. Il centrodestra di governo si è compattato con Fratelli d'Italia, tra Leu e Italia viva si è sfiorata la rissa e buona parte di M5s ha votato contro l'esecutivo sugli ecoreati. Dopo le due fiducie incassate nella ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 agosto 2021) Il governo ottiene il tanto agognato ok dell'aulaal disegno di legge delega didel processo penale primapausa estiva del Parlamento ma sul temalaaltissima nell'ampiache sostiene Mario Draghi, che oggi si è divisa in più occasioni durante le votazioni sugli ordini del giorno. Il centrodestra di governo si è compattato con Fratelli d'Italia, tra Leu e Italia viva si è sfiorata la rissa e buona parte di M5s ha votato contro l'esecutivo sugli ecoreati. Dopo le due fiducie incassate nella ...

