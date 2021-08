Porto di Salerno, l’attacco di Borrelli: si fa troppo poco per i controlli (VIDEO) (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Droga ma anche rifiuti. Il Porto di Salerno si conferma crocevia di traffici illeciti, ma si fa troppo poco per garantire sicurezza e controlli. Come aveva già fatto davanti alla commissione antimafia, il procuratore Giuseppe Borrelli ha utilizzato la conferenza stampa di questa mattina per ribadire che la situazione è incomprensibile insostenibile. Borrelli ha ricordato il caso del container svuotato con tranquillità mentre era in attesa di uscire, e sottolineato come nonostante casi eclatanti come questo non si faccia nulla. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Droga ma anche rifiuti. Ildisi conferma crocevia di traffici illeciti, ma si faper garantire sicurezza e. Come aveva già fatto davanti alla commissione antimafia, il procuratore Giuseppeha utilizzato la conferenza stampa di questa mattina per ribadire che la situazione è incomprensibile insostenibile.ha ricordato il caso del container svuotato con tranquillità mentre era in attesa di uscire, e sottolineato come nonostante casi eclatanti come questo non si faccia nulla. L'articolo ...

Advertising

tvoggi : SICUREZZA NEL PORTO, BORRELLI: ”SITUAZIONE INSOSTENIBILE” Definisce incomprensibile ed insostenibile l’assenza di c… - anteprima24 : ** Porto di ##Salerno, l'attacco di Borrelli: si fa troppo poco per i controlli (VIDEO) ** - radioalfa : Fiumi di droga al porto di Salerno, due persone arrestate per un maxi sequestro del 2020 - sdavite110 : è romantica #Milano quando le bolle dell’Alsazia brindano al @MISE_GOV tedesco, mentre mare, Nettuno e cuore volano… - InfoMarittime : Dal primo agosto partenza dal porto campano verso Sorrento, Ischia, Capri e Procida in un unico viaggio -