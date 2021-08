Papeete, sequestro da 500mila euro per evasione fiscale (Di martedì 3 agosto 2021) Guai per lo stabilimento balneare caro a Matteo Salvini: per il Papeete beach arriva un decreto di sequestro da 500mila euro complessivi nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza sulla Mib Service, società ravennate specializzata in consulenze nel settore ristorazione e intrattenimento. Le società destinatarie sono la Papeete srl, per 384.676 euro, e la VillaPapeete srl, per 147.142. Entrambe riferite a Rossella Casanova, sorella di Massimo, europarlamentare della Lega. Il decreto è stato emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Guai per lo stabilimento balneare caro a Matteo Salvini: per ilbeach arriva un decreto didacomplessivi nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza sulla Mib Service, società ravennate specializzata in consulenze nel settore ristorazione e intrattenimento. Le società destinatarie sono lasrl, per 384.676, e la Villasrl, per 147.142. Entrambe riferite a Rossella Casanova, sorella di Massimo,parlamentare della Lega. Il decreto è stato emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta ...

