Pallavolo, Massimo Colaci: "Dispiace lasciare le Olimpiadi, chiusa l'avventura in azzurro" (Di martedì 3 agosto 2021) Termina con una cocente sconfitta contro l'Argentina il cammino della Nazionale italiana di Pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo, con gli azzurri che hanno ceduto 3-2 al tie-break alla selezione sudamericana, abbandonando così le speranze di arrivare alle medaglie. "Perdere fa tanto male, 3-1 o 3-2 cambia poco, saremmo usciti comunque – ha dichiarato il libero Massimo Colaci – I rimpianti ci sono per il secondo set, potevamo gestirlo meglio, così Dispiace aver subito nel tie-break quei due aces che hanno spinto avanti l'Argentina". Un match complicato, in cui l'Albiceleste ha lottato su ogni ...

