Ofb | penultimo concerto della stagione estiva | Feola e Smith per il recital lirico sinfonico

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVa in scena domani mercoledì 4 agosto 2021 alle ore 21.00, presso il Teatro romano di Benevento, l’irrinunciabilea cui l’Orchestra Filarmonica di Benevento ha da sempre abituato il proprio pubblico: è tradizione, infatti, che almeno una volta l’anno, nel cartellone degli eventi ci sia un. Tale idea nasce dalla volontà di omaggiare le radici ancestrali dell’uditorio del capoluogo sannita, proprio tra quelle mura che, in tempi non sospetti, hanno ascoltato e visto esibirsi fior fiore di personalità provenienti dal mondo del melodramma. E sarà ora la volta di una ...