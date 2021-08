Mr Rain, chi è: età, vero nome, altezza e un gossip bollente da copertina (Di martedì 3 agosto 2021) Mr Rain è un noto rapper e produttore discografico. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda, passando dalla carriera e dalla tanto discussa vita privata. Mr Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi è un rapper divenuto famoso negli ultimi anni grazie a due brani che lo hanno reso noto al pubblico e a dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 3 agosto 2021) Mrè un noto rapper e produttore discografico. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda, passando dalla carriera e dalla tanto discussa vita privata. Mr, il cuiè Mattia Balardi è un rapper divenuto famoso negli ultimi anni grazie a due brani che lo hanno reso noto al pubblico e a dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

__decalc0mania : Non io che mi sono scordatx di mettere lo spazio tra rain e even e questa cosa mi urta l'anima. Ma in tutto ciò un… - lNUPlNO : e chi lo fa come i the rose quando hanno rilasciato she's in the rain - GVLDNTEARS : per chi ha il mio nick su Spotify: non vi preoccupate se sto ascoltando solo rain on me e what a man gotta do è tut… - elehorann : fra lortex e mr rain non so chi mi faccia più piangere???? - rand_lyrics : Tutto quello che ho - Mr.Rain Destinati ad incontrarsi solo per perdersi di nuovo E non importa dove siamo e con c… -