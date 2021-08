Mafia, sequestrati beni per 12 mln euro a imprenditore del Trapanese (Di martedì 3 agosto 2021) commenta La Direzione Investigativa AntiMafia ha eseguito un decreto di sequestro per un valere di 12 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Vita (TP) attivo nel settore dei lavori edili ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) commenta La Direzione Investigativa Antiha eseguito un decreto di sequestro per un valere di 12 milioni dinei confronti di undi Vita (TP) attivo nel settore dei lavori edili ...

Cassazione: oltre 90 anni di carcere a seguito dell'operazione ''Kairos'' ...che nei mesi scorsi ha rilasciato dichiarazioni rilevanti nell'ambito di un'inchiesta sulla mafia ... Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 50 chili tra cocaina, hashish e marijuana, ...

Affari con la mafia di Vita, sequestrato l'impero dell'imprenditore Isca: nel mirino beni per 12 milioni La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di sequestro emesso del Tribunale di Trapani su proposta del direttore della Dia nei confronti di ...

