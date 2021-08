LIVE Olimpiadi Tokyo | liveblog in DIRETTA | Rachele Bruni affonda nella 10 km

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: il Settebello sfida la bestia nera senza paura - #Italia-Serbi… - infoitsport : LIVE Olimpiadi: partita la 10 km fondo con Rachele Bruni. Golf femminile al 1° giro - GiorgioCMascion : @NonSoloJuve Grande Nino! Con le tue Twitter live e i tuoi programmi/previsioni mi hai fatto vivere le Olimpiadi mo… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

Sky Sport

Tutto pronto per la 10 km femminile di nuoto di fondo alledi Tokyo 2020 con Rachele Bruni unica azzurra ai blocchi di partenza. Si tratta però di ... LA DIRETTAIL PROGRAMMA DEL NUOTO DI ...Orari tv Tutta l'Olimpiade instreaming su Eurosport Player e Discovery Plus, con ampia possibilità di vedere in diretta o on demand tutte le gare. Diretta Rai Due dalle 00.30 alle 8.30, dalle 8.Qualificazioni: tiro del giavellotto maschile. Dalle 12.00 Finali: 3000 siepi femminile, lancio del martello maschile, 800 metri maschile, 200 metri maschile. Ottavi e quarti di finale: 57 kg maschile ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il programma del giorno in tv - La cronaca dei preliminari del libero - La cronaca dei preliminari del tecnico Buongiorno e bentrovati alla DIRET ...